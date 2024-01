Fost jucător la Woverhampton în perioada 2003-2006, Ionel Ganea (45 de selecții / 19 goluri la națională) a comentat știrea care a prins cheag în ultimele zile. Radu Drăgușin, cel mai valoros român al momentul conform Transfermakt, e foarte aproape să plece de la Genoa și să semneze cu gruparea din Premier League, Tottenham Hotspur.

Ganea, fost atacant central, s-a duelat cu mulți fundași centrali importanți ai Europei și îl caracterizează pe bucureșteanul în vârstă de 21 de ani. Marcatorul golului decisiv al României în meciul cu Anglia (3-2) de la Campionatul European din 2000 a răspuns și provocării Sport.ro de a-l asemăna pe stoperul de la Genoa cu un fost fundaș central - adversar sau fost coleg român.

Ionel Ganea numește avantajul lui Radu Drăgușin pentru Premier League și îl compară cu un fost mare fotbalist român

Ionel Ganea a numit un fotbalist important al României la Campionatul Mondial din Statele Unite.

"Radu Drăgușin are o formă destul de bună, are un fizic bun, se pliază pe ce caută englezii, mă gândesc că-l vor lua ca fundaș central. Drăgușin deține calitățile care se caută în Premier League.

El stă bine și la capitolul viteză, dar nu a avut stabilitate pe post, a fost folosit și în bandă. Dar în ultimul timp a fost repartizat ca fundaș central. E greu să-l compar cu un fost coleg... Cu Mihali poate... A jucat și el la un nivel înalt.

E mai avantajat Radu Drăgușin pentru că e mai tânăr și pleacă într-un campionat puternic. Dacă joci în Anglia, trebuie să ai cel puțin 70 la sută din jocurile naționalei în ultimii doi ani.

Pe mine nu mă mai încearcă un sentiment aparte când mă uit la campionatul Angliei pentru că eu m-am lăsat de mult timp. Din 2004 s-a schimbat mult stilul lor, vedeți că joacă din prima, în viteză. Sper să aibă evoluții cât mai bune Drăgușin în Anglia dacă se va transfera la Tottenham", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

În vârstă de 58 de ani, Gică Mihali a strâns la naționala României 31 de selecții și a jucat în Ligue 1, la Guingamp. Mihali a făcut parte la Mondialul din Statele Unite din tridentul defensiv extrem de valoros, alături de Miodrag Belodedici și de regretatul Didi Prodan.

1,91 m e înălțimea lui Drăgușin

12 selecții a strâns în naționala României

20 milioane de euro e cota lui Drăgușin

Florin Manea e impresarul lui Radu Drăgușin

Episodul genial povestit de Ionel Ganea. Lupta cu John Terry

Pe când era legitimat în Anglia la Wolves (2003 - 2006), Ionel Ganea a relatat un eveniment „bizar” pentru ce se întâmplă acum în fotbal, dar total obișnuit pentru vremea de atunci. Fostul internațional român a precizat că l-a contrat în permanență pe John Terry, celebrul fundaș central al lui Chelsea și al naționalei Angliei, iar englezul nu a schițat niciun gest necugetat.

„De-a lungul anilor, am întâlnit jucători foarte valoroși. Am jucat contra Franței, cu echipa care a câștigat Campionatul Mondial și European, Italiei, Belgiei. În Anglia, în Germania au fost foarte mulți jucători internaționali care jucau în națională. Erau Matthaus, Henry, Lampard, Vieira, Maldini, Zidane, foarte mulți jucători.

Am prins toată spuma asta fotbalistică. Am jucat la Chelsea, era 2-1 pentru noi și fundaș era John Terry. Am dat în el de zici că dau în perete și nu zicea nimic. Nu eram oameni de ăștia să te ia cu gura, probabil în trecut. Dar nu se mai practica jocul ăsta”, povestea anul trecut Ionel Ganea.