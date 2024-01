Fabrizio Romano a revenit cu un nou anunț despre Radu Drăgușin!

În acest sezon din Serie A, internaționalul român a fost om de bază în defensiva lui Genoa, integralist în toate partidele pe care le-a disputat, 18 la număr. Mai mult, Radu Drăgușin a reușit să-și treacă și numele pe tabela de marcaj în două situații diferite, dar și să ofere un assist.

La finalul lui 2023, Fabrizio Romano, jurnalist sportiv italian expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Tottenham Hotspur s-a înțeles cu Radu Drăgușin cu privire la transferul său în Premier Legue și urmează să se înțeleagă și cu Genoa.

A doua zi dupa Anul Nou, Fabrizio Romano a revenit cu un nou mesaj pe platforma Twitter/X în care a subliniat faptul că Spurs și Genoa negociază suma de transfer pentru Radu Drăgușin, cu care londonezii s-au înțeles deja cu privire la termenii personali.

”Înțeleg că sunt în desfășurare negocierile între Tottenham și Genoa pentru Radu Drăgușin. Spurs e încrezătoare că va avansa pe măsură ce trec zilele”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

????⚪️ Understand negotiations are underway between Tottenham and Genoa for Radu Dragusin after the agreement on personal terms with Romanian CB.

Spurs confident to advance as contacts continue on daily basis.

No changes on Jean-Clair Todibo deal, almost collapsed. pic.twitter.com/IZvflzZp5M