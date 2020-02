"Inteligenta brilianta a lui Ianis!" Presa din Scotia se INCLINA in fata lui Ianis Hagi dupa inca un meci REUSIT

Rangers a castigat meciul de pe teren propriu cu Livingston.

Echipa lui Steven Gerrard s-a impus cu 1-0 prin golul dat de Arfield din pasa lui Ianis Hagi. Mijlocasul roman s-a ridicat din nou la nivelul asteptarilor, iar prestatia sa a fost laudata de presa din Scotia.



"Rangers si-a securizat avantajul in minutul 59, cand Hagi a reusit sa ridice capul si sa ofere o pasa foarte buna care s-a potrivit la fix cu cursa lui Arfield. Gazdele au avut ocazia sa inlature orice dubiu, insa Jack nu a nimerit poarta dupa o faza de constructie in care au fost implicati James Tavernier, Hagi si Morelos", ai scris Dailymail.



"Portarul englez si-a salvat echipa dupa ce a blocat incercarea lui Steven Davis in urma pasei briliante data de Hagi in diagonala", au scris si Daily Record.

"Mijlocasul Scott Arfield a fost jucat dupa inteligenta brilianta a lui Ianis Hagi, care lovit mingea bine, iar Arfield a trimis mingea pe langa portar", au scris si Rangers News.