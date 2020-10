Razvan Lucescu, la 90 de minute de un nou succes in Arabia Saudita! Al Hilal, calificata in finala Cupei Regelui

Razvan Lucescu este la un pas de un nou trofeu.

Al Hilal a trecut cu 2-0 de Abha, obtinand biletele pentru finala Cupei Regelui. Victoria a fost reusita prin golurile inscrise de Salem Al Dawsari, cu un sut la vinclu, de la marginea careului, si Giovinco.

In ultimul act al competitiei, echipa lui Lucescu se va duela cu castigatoarea semifinalei dintre Al Ahli si Al Nasr.

Daca va castiga Cupa Regelui, Razvan Lucescu va ajunge la 3 trofee in Arabia Saudita. El are deja in palmares un titlu si un trofeu al Ligii Campionilor Asiei.