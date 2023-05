Tânărul fotbalist român Daniel Mare (16 ani), prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a fost convocat la naționala Under 16 a Irlandei pentru Turneul de Dezvoltare UEFA din Slovacia (10-15 mai), acolo unde reprezentativa ”băieților în verde” va evolua împotriva gazdelor, Letoniei și Ucrainei.

Legitimat la campioana en-titre a Irlandei, Shamrock Rovers, Mare a impresionat la ultima selecție, când a și înscris în 1-1 cu Elveția, iar recent a marcat un gol spectaculos în campionatul Under 17, împotriva lui Sligo Rovers.

”Noi suntem din Baia Mare, dar băiatul este născut la Dublin și are dublă cetățenie, română și irlandeză.

Cum până acum nu ne-a contactat nimeni de la Federația Română de Fotbal, nu am avut de ce să ezităm când a venit prima convocare la naționala Irlandei”, a explicat tatăl lui Daniel, Ovidiu Mare, pentru Sport.ro.

”Am înscris împotriva Elveției primul meu gol la națională, unde am jucat cu numărul 2, fundaș dreapta, dar la fel de bine pot să joc și pe un post mai ofensiv pe bandă, ca extremă”, ne-a declarat și tânărul fotbalist născut în Dublin.

Scoring your first international goal ????

A great moment for @ShamrockRovers’ Daniel Mare scoring his first goal for his country in a 1-1 draw against Switzerland ????????????????#IRLU16 | #COYBIG | #WeAreOne pic.twitter.com/q9zsevy8bO