Ianis Hagi s-a decis! Nu va continua în La Liga din vară. Anunțul făcut de tricolor

Ianis Hagi (25 de ani) a decis că nu va mai rămâne în Spania după finalul sezonului, când expiră împrumutul de la Rangers. Internaționalul român nu a reușit să se impună în La Liga, având doar 18 apariții în tricoul lui Deportivo Alaves.

"Sunt bine, dar clar îmi doresc să joc mai mult, să fiu minut de minut pe teren. Sunt situații în cariera de fotbalist când trebuie să ai răbdare, când ai șansa să o arăți. Iar apoi vom vedea până la vară ce se va întâmpla", a spus Hagi, potrivit de as.ro.

Ianis Hagi se va întoarce la Rangers în vară

Ianis are contract cu Rangers până în 2026 și va reveni la Glasgow în vară. El are în vedere și participarea la Campionatul European din 2024, unde speră să obțină performanțe bune alături de echipa națională a României.

"La vară, cum a spus şi tata, mai am contract un an cu Rangers, mă întorc acolo. Mai am şi Campionatul European. Se întâmplă foarte multe chestii în 3-4 luni. Da, şi nunta! De asta zic, sunt foarte multe chestii care mă aşteaptă şi nu cred că este momentul să fiu negativ", a mai spus juniorul Hagi.

Hagi a evoluat de-a lungul carierei la Viitorul Constanța, Fiorentina, KRC Genk, Rangers și Deportivo Alaves. Cele mai multe apariții le-a bifat la Rangers, 99, unde a reușit 16 goluri și 21 de pase decisive.

În momentul de față, Ianis Hagi este cotat de site-urile de specialitate la 2,5 milioane de euro, cu 4,5 milioane de euro mai puțin față de cea mai bună perioadă a carierei când valora 7 milioane de euro.