Ianis Hagi, autorul unui gol în amicalul cu Columbia de marţi seara, nu crede că va rata lotul primei reprezentative pentru EURO 2024 chiar dacă evoluează puţin la club, el precizând că acum este mai puternic şi mai bun decât înaintea accidentării.

Ianis Hagi a zis tot ce avea pe inimă după România - Columbia 2-3

Întrebat dacă ar fi o mare dezamăgire să nu prindă lotul României pentru EURO 2024, Hagi a răspuns: "Credeţi că se pune problema? Se discută mult... nu ştiu, să îl întrebaţi pe selecţioner. Eu cred că am demonstrat pe teren, îmi ştiu statisticile, ştiu ce am făcut şi ştiu că sunt mult mai puternic şi mai bun decât înaintea accidentării. Ideea e să fiu pe teren".

"Sunt în formă, mă simt bine, tot sezonul am fost aşa. Mă simt foarte puternic din punct de vedere fizic. De fiecare dată când am intrat pe teren sezonul acesta, indiferent că a fost la club sau la naţională, am intrat super-bine. Şi cam asta depinde de mine. La mine nu cred că se pune problema de formă. Eu de fiecare dată când am intrat, am intrat foarte bine.

Repet, ce depinde de mine fac, apoi, mingea este altundeva. Eu îmi aştept şansa, selecţionerul îmi ştie mentalitatea, ştie cine sunt. A fost la club şi îi mulţumesc, pentru că a văzut şi a înţeles situaţia. Aşa că eu mai mult decât să fiu pregătit şi să dau totul când intru nu pot să fac. Au fost două teste în care staff-ul a încercat să găsească răspunsuri şi tactice, dar şi individual. Au fost multe schimbări, dar până la urmă două teste bune", a mai spus fotbalistul lansat de Academia Hagi.

Ianis Hagi vs Gheorghe Hagi

Ianis Hagi nu a dorit să compare golul său împotriva Columbiei cu cel înscris de tatăl său, Gheorghe Hagi, la CM 1994 cu acelaşi adversar: "Pentru mine este ceva imens orice reuşită la echipa naţională. Dar nu putem să comparăm un amical, cu un Mondial. Însă orice reuşită la echipa naţională contează enorm şi mă face mândru. Iar când reuşesc să îmi aduc şi părinţii, familia, la meci, clar e o motivaţie în plus şi o bucurie mai mare".

România a încheiat o serie de 12 meciuri consecutive fără înfrângere (golaveraj 22-6). Ultimul eşec data din 17 noiembrie 2022, 1-2 cu Slovenia, tot într-un meci amical.

Selecţionata condusă de Edward Iordănescu a înregistrat un egal, 1-1 cu Irlanda de Nord la Bucureşti, şi un eşec, 2-3 cu Columbia la Madrid, în primele sale meciuri de pregătire pentru EURO 2024 (14 iunie-14 iulie), la care va întâlni echipele Belgiei, Slovaciei şi Ucrainei.

Columbia - România 3-2

COLUMBIA: C. Vargas - D. Munoz (S. Arias 46), Cuesta, Lucumi, Mojica - Lerma, Rios - J. Arias (Carrascal 67), J. Rodriguez (J. Quintero 73), L. Diaz (Borre 66) - J. Cordoba (Y. Asprilla). SELECŢIONER: Nestor Lorenzo

ROMÂNIA: H. Moldovan - Raţiu, Drăguşin (Nedelcearu 46), Burcă, Opruţ (Sorescu 87) - R. Marin (Fl. Tănase 77), M. Marin, Stanciu (D. Man 77) - Moruţan, Alibec (Drăguş 56), Mihăilă (I. Hagi 56). SELECŢIONER: Edi Iordănescu

Cartonaşe galbene: J. Cordoba 74, Lerma 85 / R. Marin 10, M. Marin 78

Edward Iordănescu, după România - Columbia

"A fost un test util, cel mai important test pe care echipa naţională îl are sub comanda mea şi un test pe care mi l-am dorit. Am acceptat acest test în cunoştinţă de cauză, ştiam ce urma să întâlnim, o forţă mondială, o echipă completă. Şi nu întâmplător Columbia a bătut Germania, Spania, Brazilia. Aşa că pentru noi a fost un test util din care cu siguranţă învăţăm lucruri. Acest meci a fost un test de maturitate. Le-am spus băieţilor că trebuie să învăţăm din astfel de momente, să ne inspirăm, să ne verificăm unde suntem. Bineînţeles că nu sunt mulţumit de rezultat, dar sunt mulţumit de eforturile depuse şi de faptul că echipa dă mereu tot ce are mai bun indiferent de adversar", a declarat selecționerul Edward Iordănescu.

Programul României în Grupa E de la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

