Ianis Hagi face spectacol pe teren! Gol și pasă de gol după ce a revenit în primul 11 la Rangers

Mijlocașul român a revenit pe teren în meciul cu Malmo, după accidentarea suferită în prima etapă din campionat, însă nu și-a putut ajuta echipa, iar Rangers a fost eliminată din al treilea tur al preliminariilor Champions League, scor 4-2 la general.

Ianis a fost trimis titular de Gerrard în meciul cu Dunfermline, din Cupa Ligii Angliei. Românul și-a făcut simțită prezența imediat pe teren, iar în minutul 17, a pasat decisiv pentru Wright.

Scott Wright with the second ????????pic.twitter.com/tlMAB1QxCD