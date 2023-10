Internaționalul român a avut o ratare monumentală în minutul 48, care i-a adus multe critici. Hagi a fost găsit excelent în fața porții, a pus „latul”, însă a trimis slab și pe centru, iar portarul Herrera a respins balonul cu brațul.

Intervenția lui Herrera l-a impresionat pe Helmut Duckadam, însă „Eroul de la Sevilla” l-a taxat și pe Ianis Hagi pentru ratarea monumentală.

Sergio Herrera with another remarkable save to keep Osasuna 1-0 up. ????????????pic.twitter.com/drSnv0GCND