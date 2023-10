La o zi după eșecul cu Aberdeen din campionat, scor 1-3, Rangers a emis un comunicat în care a anunțat că Michael Beale nu mai este antrenorul echipei: "Rezultatele din acest sezon nu au fost la nivelul la care s-ar aștepta toată lumea de la Rangers", se arată în comunicat.

Michael Beale, OUT de la Rangers

Alături de Michael Beale pleacă și colaboratorii Neil Banfield, Damian Matthew, Harry Watling și Jack Ade.

Interimar la echipă va fi experimentatul mijlocaș al lui Rangers, Steven Davis (38 de ani), care ar urma să conducă formația la meciurile din această săptămână, cu Aris Limassol și St. Mirren.

Ulterior, Rangers va numi un nou principal: "Îi mulțumesc lui Michael pentru munca sa de la club de când a sosit aici. Este clar că rezultatele nu au fost cele așteptate de Michael sau de suporteri. Am demarat căutărille pentru un nou manager și îi îi doresc interimarului Steven Davis mult succes", a spus președintele John Bennett.

Michael Beale era antrenor la Rangers din noiembrie 2022, când i-a luat locul lui Giovanni van Bronckhorst. Englezul a strâns 30 de victorii, 4 remize și 8 înfrângeri, iar în sezon trecut a încheiat campionatul pe locul 2, la 7 lungimi în spatele liderului Celtic.

Beale o lasă acum pe Rangers pe locul 3 în Scoția, cu 12 puncte, la șapte lungimi în spatele liderului Celtic și la trei sub St. Mirren.

Rangers Football Club can confirm it has parted company with men’s first-team manager, Michael Beale. — Rangers Football Club (@RangersFC) October 1, 2023

Ianis Hagi a plecat de la Rangers după ce Beale nu i-au putut oferi mai multe minute

Spre finalul lunii august, Michael Beale a explicat că nu îi poate garanta lui Ianis Hagi postul de titular la Rangers. În cele din urmă, mijlocașul român a semnat cu Alaves, sub formă de împrumut.

"Nu este nicio problemă cu Ianis. Așa cum și el a spus, e foarte fericit când joacă fotbal, ceea ce i-a lipsit un an (n.r - din cauza accidentări).

El vrea să joace titular meci de meci. Vom vedea care va fi situația lui până la finalul ferestrei de transferuri. Consider că a jucat bine când a intrat în ultimul meci.

Lui i-a lipsit fotbalul timp de un an. L-am readus în echipă sezonul trecut, însă era clar că nu era pregătit. De-a lungul verii a muncit foarte mult pentru a fi din nou pregătit. Nu aș spune că acum este într-o condiție fizică optimă. I-am spus și lui asta, am avut niște discuții oneste. E un jucător cu care am o relație personală puternică.

Dorința lui e să fie titular în fiecare meci, însă nimeni nu are această garanție aici, la Rangers. El luptă pentru acest rol cu Todd Cantwell și Sam Lammers, iar Tom Lawrence revine și el.

Trebuie să vedem de ce are nevoie după ce a lipsit un an din cauza accidentării de la ligamentele încrucișate. În culise s-au întâmplat multe lucruri - Ianis și agentul lui au căutat diferite soluții", spunea Michael Beale.