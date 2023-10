Deși n-a rămas pe teren până la finalul terenului, Ianis Hagi a făcut un meci consistent, ajungând în două rânduri în situație de a marca.

În minutul 18, Ianis Hagi a luat o fază pe cont propriu și a avansat până în apropierea careului de unde a șutat în forță la colțul lungă, însă mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

Ianis Hagi’s shot goes just wide ???????????? pic.twitter.com/00yVFxmRe5

Internaționalul român a mai trecut o dată pe lângă gol în minutul 48, când a fost servit excelent în fața porții, însă a trimis pe centrul porții, iar portarul Herrera a respins balonul cu brațul.

Sergio Herrera with another remarkable save to keep Osasuna 1-0 up. ????????????pic.twitter.com/drSnv0GCND