A renuntat la haine dupa ce Rangers a castigat titlul! Imagini incendiare postate de actrita pentru adulti! Ce i-a propus lui Gerrard

Lana Wolf sarbatoreste cel de-al 55-lea titlu al lui Rangers!

Tanara este celebra pe unul dintre site-urile pentru adulti ale momentului, iar de-a lungul timpului si-a aratat pasiunea pentru echipa antrenata de Steven Gerrard. Lana s-a pozat in repetate randuri in tricoul lui Rangers, iar cand au castigat titlul in Scotia, a mers cu suporterii la stadion.

Tanara a renuntat la haine cu ocazia celui de-al 55-lea titlu din istoria clubului si a postat pozele pe contul de Instagram, acolo unde a adaugat la descriere ca este gata de petrecere.

"Stiu ca se speculeaza ca Gerrard ar putea pleca, insa chiar sper sa ramana la Rangers. Va primi un abonament pe viata la contul meu OnlyFans cat timp va ramane la Rangers.

Daca ramane la echipa, as deveni mascota lui personala si l-as insoti pe teren in prima etapa din sezon", a spus Lana pentru Daily Star.