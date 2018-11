GOLAZOOOOOOOOO! Latovlevici a reusit un gol FABULOS! TORPILA din prima de la peste 25 de metri! VIDEO

Fostul fundas de la Poli si FCSB a reusit o noua bijuterie!

Iasmin Latovlevici a renascut odata cu plecarea de la Galatasaray - ajuns la Bursaspor, Latovlevici a devenit titular in flancul stang si a marcat pentru a 2-a oara in acest sezon. Dupa reusita cu Alanyaspor din urma cu o luna, astazi a venit o adevarata bijuterie in partida cu Akhisarspor.

Latovlevici a marcat golul de 3-2 cu un sut din voleu de la peste 25 de metri! Era minutul 85 iar Bursaspor prelua conducerea dupa ce a fost condusa cu 2-0!

Bursaspor a castigat cu 4-2 in deplasarea de la Akhisarspor si este pe locul 11 in clasament, cu 16 puncte dupa 13 etape.