Gică Popescu sare în apărarea internaționalului român criticat dur după ultimul meci la club: "Lăsați copilul în pace!"

Drăgușin a ajuns cu Tottenham în ianuarie, de la Genoa, pentru o tranzacție care poate ajunge la 30 de milioane de euro.

Contestat deja de multe voci după primul meci ca titular în tricoul lui Tottenham, Drăgușin este apărat de Gică Popescu. Fostul mare internațional consideră că fundașul de 22 de ani are nevoie de timp pentru a se adapta la Premier League.

"Este jucătorul care ne reprezintă la cel mai înalt nivel, joacă la una dintre cele mai importante echipe din fotbalul englezesc, cel mai puternic campionat din Europa. E nevoie de joace, e un alt ritm în Premier League faţă de campionatul italian", a spus Gică Popescu, potrivit Orangesport.

"E prea mult sub lupă"

Gică Popescu i-a criticat pe cei care pun presiune pe Radu Drăgușin, deși a ajuns de puțin timp la Tottenham: "Are un potenţial fantastic, are nevoie de timp, e nevoie să simtă acest nivel ridicat din Premier League. E prea mult sub lupă, că se analizează fiecare mişcare pe care o face, de ce atâta presiune pe el?"

Președintele Farului Constanța este convins că Drăgușin va reuși la Tottenham: "Băi, oameni buni, lăsaţi copilul în pace. Am înţeles că e un jucător căruia îi place să se antreneze, e foarte important, e cât casa de mare, are un fizic fabulos, are toate ingredientele să fie în timp unul dintre cei mai buni jucători de la Tottenham. Sunt convins că va începe să joace, să prindă ritmul şi, la un moment dat, o să se impună ca titular".

Cotat la 25.000.000 de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin a adunat cinci meciuri în Premier League (139 de minute).