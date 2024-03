Gică Hagi a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Ianis Hagi: ”Asta e sigur!”

Fotbalistul împrumutat de la Rangers a evoluat în 22 de meciuri la Deportivo Alaves și a acumulat doar 806 minute.

Gică Hagi: ”Ianis are contract cu Rangers, asta este sigur!”

Din acest motiv, Ianis ar fi fost deja informat de către cei din conducerea clubului din La Liga că nu sunt dispuși să achite clauza de cumpărare în vară.

Gică Hagi a vorbit despre situația lui Ianis Hagi. Antrenorul celor de Farul Constanța a transmis că cel mai probabil fiul său va reveni la Rangers.

Chiar dacă în presa din Scoția s-a vehiculat că internaționalul român nu mai este dorit la gruparea de pe Ibrox Park, Gică Hagi susține că acest lucru este fals, iar Ianis se va întoarce la echipa de la care a fost împrumutat la Alaves.

”Ianis la echipa naţională s-a descurcat foarte bine! Nu bine, ci extraordinar de bine, a fost decisiv! La club a venit după o accidentare. El a demonstrat pe teren pentru naţională că se simte foarte bine. Îi place grupul în care este. În ceea ce priveşte echipa de club, trebuie o perioadă de adaptare la un fotbal de elită, cel spaniol. Nu prea a jucat în campionat, dar a apărut în meciuri din Cupa Spaniei.

Poate fi mult mai bine, sperăm să se schimbe lucrurile astea, dar el a apărut într-un campionat destul de greu şi nou pentru el. Nu uitaţi că vine după o accidentare de un an. Deci nu putem vedea acum forma cea mai mare a lui Ianis, dar la anul îl vom vedea în cea mai bună formă.

El are contract cu Rangers în continuare, el e doar împrumutat la Alaves, nu uitaţi! Deci are contract cu Rangers, asta e sigur! Am citit că nu ar fi dorit nici de Rangers, ceea ce e fals”, a spus Gică Hagi, potrivit Orange Sport.

Ianis Hagi dorit la un club de tradiție din Portugalia

Contractul lui Ianis Hagi cu Rangers va expira abia în vara anului 2026, dar acesta ar putea petrece următoarele două stagiuni sub formă de împrumut, dacă agenții săi nu vor reuși să îi găsească un club dispus să achite cele 3-4 milioane de euro cerute de Rangers pentru cedarea sa definitivă.

Hagi ar putea evolua în sezonul următor tot în peninsula Iberică, dar în campionatul Portugaliei, de unde apropiații săi au dezvăluit că ar fi dorit de un club important.

Din informațiile Sport.ro, de împrumutul său ar fi interesată Boavista Porto, unul dintre cluburile de tradiție din Portugalia. Singura condiție ar fi ca Rangers să suporte o mare parte din salariul anul de 1.3 milioane de euro, ceea ce scoțienii nu ar fi acceptat deocamdată.