George Pușcaș și Ionuț Andrei Radu, stil vestimentar extravagant la lansarea noii clinici de înfrumusețare

George Pușcaș (27 ani), Ionuț Andrei Radu (26 ani) și impresarul FIFA Bogdan Apostu au pus bazele unei afaceri comune. Cei trei au deschis un lanț de clinici de înfrumusețare, iar luni, 20 iunie, la fix o zi după egalul smuls de România în Elveția, 2-2, au lansat un nou sediu în București.

La eveniment și-au făcut apariția atacantul și portarul echipei naționale. Iar prezența lor a fost observată imediat, mai ales datorită look-ului extravagant pe care l-au afișat.

MM Stoica a criticat stilul vestimentar al lui George Pușcaș: „Și Dani Alves se îmbrăca așa și acum dă țigări la schimb!”

Recent, înainte de remiza României din Elveția, 2-2, pe lângă evoluție, Mihai Stoica l-a criticat pe George Pușcaș și pentru stilul său vestimentar. Legat de această temă, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a făcut o parelelă între stilurile lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, în comparație cu cel al lui Neymar, care nu a atins performanțele sportive ale celor doi.

„Poate că sunt eu prea bătrân. Are ghete, are jambiere, are tricou, trebuie să facă şi el ceva pe acolo. Mi se părea că suntem în 10 cu Puşcaş. Vreau neapărat să facă Puşcaş un meci bun, să câştigăm cu golul lui.

Eu am o problemă... când văd la un jucător... Poate că sunt bătrân. Dar eu când văd un jucător că se prezintă îmbrăcat atât de sofisticat nu îmi face o impresie extraordinară. Sunt exagerat, e adevărat.

La NBA e un show total, e altceva acolo! Nu i-am văzut niciodată pe Messi sau pe Ronaldo...îmbrăcați ca Neymar. Şi Dani Alves se îmbrăca cu pantaloni scurţi şi papion şi acum dă ţigări la schimb. Dani Alves putea să facă orice, dar Puşcaş nu a câştigat nimic!”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.