FOTO | Dan Petrescu, prezentat in China! Salariu incredibil: "Dintre primii 10 antrenori din lume, nu stiu cati au un asa contract"

Dan Petrescu a fost prezentat la noua sa echipa. El o va conduce pe Guizhou Hengfeng.

Dan Petrescu si colaboratorii sai au preluat-o pe Guizhou Hengfeng. Antrenorul roman a fost prezentat oficial de sefa clubului chinez.

In China, Dan Petrescu va avea un salariu "fabulos".

Chiar antrenorul a afirmat ca "dintre primii 10 antrenori ai lumii, nu stie cati au un asemenea contract".

Bogdan Mara a dezvaluit ca suma la care poate ajunge Petrescu intr-un an e aproape de cea castigata de Mourinho la Manchester United. Portughezul are contract de 15 milioane de euro pe sezon in Anglia.

Super Dan are clauze uriase pentru a salva echipa de la retrogradare, in prezent ultima clasata in campionatul chinez.