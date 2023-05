Fosta campioană a Italiei îl vrea pe Robert Popa: „Ar putea fi prima semnătură din Serie A!” Adrian Mititelu poate da lovitura!

Victoria cu Ascoli, 2-1, a promovat-o pe Genoa matematic în Serie A cu două etape înainte de final, după un singur sezon petrecut în eșalonul secund. Echipa pregătită de Alberto Gilardino (40 ani) are un avans de 8 puncte față de Bari, ocupanta locului 3.

Italienii anunță că Genoa este interesată de Robert Popa

Fostul coechipier al lui Adrian Mutu (44 ani) la Fiorentina s-a bazat pe 3 români în această stagiune: Radu Drăgușin (21 ani - 36 de meciuri și 4 goluri marcate), George Pușcaș (27 ani - 23 de meciuri, 4 goluri marcate și o pasă decisivă) și Denis Drăguș (23 ani - 5 meciuri, fără a înscrie sau a oferi o pasă decisivă). Iar, potrivit Calcio Mercato, Alberto Gilardino mai dorește un român la echipă din această vară.

Genoa a pus ochii pe Robert Popa (20 ani), portarul lui FCU Craiova. Până la a face o ofertă concretă, clubul din Italia așteaptă să vadă dacă îl mai poate securiza pe Josep Martinez (24 ani), împrumutat de la RB Leipzig, încă un sezon. În cazul în care nu se ajunge la un acord cu echipa din Germania, nou-promovata în Serie A va înainta o propunere oficială pentru portarul lui Adrian Mititelu (55 ani).

Genoa este o echipă de tradiție în Italia. A cucerit 9 titluri, ultimul în sezonul 1923-1924, și o Cupă a Italiei, în ediția 1936-1937.

În prezent, Robert Popa este cotat de Transfermarkt la 600.000 de euro, cu 50.000 de euro mai puțin decât în decembrie 2022, când era titular.

Robert Popa nu a mai jucat din cauza incidentului cu familia Mititelu

Robert Popa nu a mai apărat în ultimele 3 luni la FCU Craiova. Acesta a avut un conflict cu patronul clubului din Bănie, după ce a dezvăluit pentru Sport.ro că Adrian Mititelu Jr. l-a amenințat și scos din poartă pe motiv că s-a dat accidentat în derby-ul Olteniei.

„La pauza meciului cu CSU Craiova, când m-am accidentat, a venit Mititelu Jr. M-a amenințat că sunt cel mai slab portar din istoria Craiovei și s-a exprimat pe un ton golănesc. A zis-o așa, ca un cămătar, că nu o să mai joc niciodată și că ma va face. Iar eu i-am răspuns astfel: 'Domnule Adiță, nu am greșit și nu am gafat cu nimic, iar echipa cu care am jucat atunci nu era cea mai în formă (ca urmare el le-a reziliat contractul la 90% sau acum nu mai sunt în lot), iar eu nu pot să fac singur diferența'. După acest indecent, tatăl meu a avut o discuție cu Adrian Sr. și el a recunoscut că băiatul lui a venit la mine și că a greșit. I-a promis tatălui meu că nu se pune problema ca clubul e al lui și ca nu o sa îmi aducă un deserviciu.

După aceste discuții avute, bineînțeles că m-am pregătit foarte bine, și mi-am așteptat rândul. Au trecut una, două, trei, șapte etape, am văzut ca nu mi s-au dat minute și că nici nu aveau de gând să mă folosească.

Ulterior, am primit informația că din pauza de iarnă să joace cu colegul meu, indiferent de rezultat sau de modul cum mă antrenez. Țin să precizez că eu sunt jucătorul echipei naționale, sunt cotat pe locul 3 în lume la U21, la o categorie cu 2 ani mai sus, și că nu-mi poate lua absolut nimeni dreptul la muncă.

Mama mea a absolvit două facultăți să se ocupe de educația mea și sa ajung pe un drum bun, iar un club ca FC Universitatea Craiova, condusă de familia Mititelu, sa îmi obtureze acest traseu... Eu doresc să îmi reziliez contractul pe cale amiabila cu clubul FC Universitatea Craiova, pentru că îmi doresc să mă duc la un club la care pot juca, dacă la Universitatea Craiova nu am loc sau nu am calitatea necesară. Nu vreau să fiu sechestrat sau păstrat împotriva voinței mele si nici nu îmi doresc să consum banii acestui club inutil. Fac de 14 ani fotbal și an de an am avut performanțe extraordinare și la turneul final am ieșit portarul turneului. Îmi doresc să am continuitate ca să îmi ating scopul și țelul.

Nimeni din lume nu mă poate opri din drumul meu spre performanță. Sunt un luptător!”, a declarat Robert Popa pentru Sport.ro, în luna februarie.

Portarul a dezvăluit că a dorit să rămână liber de contract, sau să fie lăsat să plece din Bănie. Numai că, familia Mititelu nu ar fi fost de acord cu această propunere și i-ar fi fixat o sumă exorbitantă, pentru a-i împiedica plecarea de la FCU Craiova.

„Eu am cerut rezilierea contractului în iarnă. El mi-a promis solem și chiar și-a prezentat scuzele pentru întâmplare. M-am bucurat nespus de mult pentru echipă și rezultate, dar ulterior am aflat că nu o să mai joc indiferent de rezultate și așa eu nu pot să mai stau. O să merg unde o să joc.

Rea-intenția s-a văzut că nu m-au împrumutat către alt club, unde aș putea să joc, și nici nu m-au vândut la alt club de la care ar fi venit oferte pe orice sumă. Am informații că au cerut sume exorbitante.

Este momentul în care trebuie să joc. Dacă nu joc până la vârsta de 22-23 de ani cariera mea de fotbalist s-a încheiat pentru ca nu mai e nimeni interesat de tine, decât familia. Trebuie sa demonstrez acum!

Pur și simplu, din cauza amenințărilor primite nu mai am curaj sa merg la antrenamente pentru ca nu mai am siguranța integrității corporale!”, a mai spus Robert Popa.