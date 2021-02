Sergiu Bus este in Coreea de Sud, insa nu a facut cunostiinta cu noii sai colegi! Ce a fost obligat sa faca fostul "pariu" al lui Gigi Becali

Segiu Bus nu a reusit sa confirme la FCSB si s-a transferat la Seongnam, in Coreea de Sud.

Gigi Becali a decis sa il vanda, dupa ce a a primit o oferta concreta de 300.000 de euro. Imediat dupa ce a ajuns in tara asiatica, Bus a fost obligat sa intre in carantina 14 zile. Masura este obligatorie pentru toata lumea, asa ca fostul jucator de la FCSB a trebuit sa faca asta. Chiar daca se fla in carantina, Bus tine legatura cu oficialii clubului si cu staff-ul.

"Sergiu a primit deja un program zilnic de pregatire. Intra prin video cu colegii sai. Asta este situatia la nivel mondial. Ati vazut si ce masuri s-au luat in Australia, inainte de Australian Open. Doar asa, Simona Halep a putut juca meciuri cu spectatori.

Si Sergiu s-a adaptat, se descurca mai ales ca este constient ca dupa aceea ii va fi mult mai bine. Abia peste 10 zile va putea insa se se prezinte fizic la antrenamente", a spus Bogdan Apostu, agentul lui Bus pentru DigiSport.

Sergiu Bus s-a trasferat la FCSB vara trecuta, dupa ce a avut un sezon bun la Gaz Metan. In cele 11 meciuri in care a jucat pentri ros-albastri, el a reusit sa inscrie doar doua goluri.