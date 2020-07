EXCLUSIV | FINAL de sezon pentru Romario Benzar! Internationalul roman a plecat din cantonamentul echipei: ce se va intampla cu fundasul

Romario Benzar (28 de ani) a fost imprumutat in acest sezon la Perugia, in Serie B.

Potrivit surselor sport.ro, Benzar a invocat motive personale si a plecat din cantonamentul Perugiei, echipa la care evolua sub forma de imprumut.

Fundasul dreapta va reveni la Lecce, echipa cu care mai are contract pana in 2022.

Internationalul roman nu a reusit sa se impuna in Serie B si a prins doar 4 meciuri in tricoul Perugiei. Benzar a fost coleg la Perugia cu Vlad Dragomir, international U21 care a fost legitimat la Arsenal inainte sa faca pasul in Italia.

Fundasul are sanse mari sa evolueze si din sezonul viitor in liga secunda, Lecce fiind pe loc retrogradabil in acest moment in Serie A.

Formatia care il detine pe Benzar este pe locul 18 in clasament, cu 29 de puncte, si este in lupta directa pentru supravietuire cu Genoa, care are 30 de puncte. In tricoul lui Lecce, Benzar a reusit sa stranga doar 4 aparitii. Cota de piata a fundasului e de 1.4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Lecce l-a cumparat de la FCSB in 2019, in schimbul a 2 milioane de euro.