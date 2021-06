EXCLUSIV | Dragos Grigore s-a despartit de Ludogorets, dar este gata de o noua aventura! Ce echipa refuza categoric: "Nu! Sunt foarte sigur!"

Dragos Grigore si Ludogorets s-au despartit.

Fostul fundas al echipei nationale regreta ca a fost nevoit sa se desparta de clubul pentru care a evoluat din 2018, insa este constient ca era momentul sa plece de la echipa din Razgrad:

"As fi vrut sa continui, fiindca mai aveam 1 an de zile, insa dragoste cu forta nu se poate. Cred ca am luat cea mai buna decizie, aceea de a renunta. Ii doresc succes (lui Moti), probabil va fi mai greu sa dam de el decat inainte Eu cred ca va face treaba buna, fiindca e de foarte mult timp acolo, stie absolut totul despre club.

Nu stiu daca i-a fost foarte greu, pentru ca incepuse sa se obisnuiasca, dar cred ca e multumit de faptul ca a reusit sa ramana in club. Prioritatea e in strainatate, insa nu stiu exact ce se va intampla, sunt ceva discutii. Asteptam sa vedem incotro voi apuca, sper sa iau decizia cea mai buna intr-un final.

E posibil orice, nu zic nu la nimic. Sunt discutii pe care le-am avut atat cu Rapidul, cat si cu mai multe echipe, as minti daca as spune ca nu e adevarat, insa pana in momentul de fata nu am luat nicio decizie."

Chiar daca a parasit Romania in 2014, Grigore a ramas conectat la campionatul romanesc si urmareste an de an lupta pentru titlu. El crede ca CFR Cluj a castigat pe merit campionatul, in acest sezon:

"Eu cred ca CFR-ul a castigat campionatul meritat, a dominat campionatul de la cap la coada. Nu cred ca ar trebui sa se teama de campioana Bosniei, sansele sunt de partea lor. Nu cred ca le lipseste ceva celor de la cfr sa nu scoata rezultatele pe care si le doresc si de care au nevoie."

Grigore nu ar zice nu unei reveniri in Romania, insa nu este sigur in legatura cu viitorul sau. Cert este ca nu va semna cu FCSB, indiferent de circumstante:

"FCSB, nu! Foarte sigur, da! Dinamo ma tot transfera de un an de zile, tot sunt discutii sa imi inchei cariera la Dinamo. Au fost ceva discutii, insa la final s-au impotmolit, din ce cauza nu stiu. E o situatie dificila, din ce vad, din ce aud, nu e dificila, e foarte dificila.

Probabil ca raspunsul asta il va da toata lumea atunci cand vor fi contactati de catre Dinamo, e normal sa nu se grabeasca atunci cand primesc o oferta de la Dinamo fiindca nu au nicio certitudine, nu au nicio siguranta. Daca se va construi, probabil ca voi reveni la Dinamo pe noul stadion, cel putin ca suporter. Mi-as dori sa mai joc cel putin 2 ani de zile, dar stii cum e, intotdeauna socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ. Din ce simt, as putea sa mai joc 2 ani de zile, daca da Dumnezeu si voi fi ferit de accidentari grave."

Chiar daca se gandeste sa urmeze cursurile unei scoli de antrenori, Grigore vrea sa mai joace cel putin doua sezoane, desi are deja 34 de ani:

"Ma gandesc.. o sa urmeze cursurile pt scoala de antrenori. Voi urma aceste cursuri si sper sa imi iau si legitimatia de antrenor. Imi doresc sa mai joc 2 ani, minim dupa care voi lua in considerare orice discutie, orice oferta va fi in legatura cu orice pozitie in cadrul unui club de fotbal."

Dragos Grigore a vorbit si despre bunul sau prieten, Gabriel Tamas: "A avut o atitudine foarte buna si un comportament exemplar ca jucator. Ca lumea l-a judecat ce a facut el in timpul lui liber, aia e cu totul altceva. Din punctul meu de vedere, ca jucator a fost exemplar, de aceea si in functia de conducere va fi persoana care va conduce corabia."