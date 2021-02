EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Prima reactie a lui Petrescu dupa ce a plecat din Turcia: "Nu pot antrena nicaieri!" Ce i s-a intamplat

Doar 8 etape a rezistat Dan Petrescu la Kayserispor.

Tehnicianul roman si-a dat demisia si a anuntat ca nu mai antreneaza pentru moment. Petrescu si-a dat demisia de la Kayseri dupa doar 8 etape din cauza unor probleme personale. A luat echipa de pe locul 18 si a lasat-o pe 16.

"Am o problema personala si a trebuit sa opresc aventura mea aici. Trebuie sa plec. Patroana a inteles, am ramas in relatii foarte, foarte bune. Echipa e pe un loc bun acum, nu e pe un loc retrogradabil.

Avand o poblema personala, chiar nu mai pot antrena nicaieri acum", a declarat Dan Petrescu in exclusivitate pentru www.sport.ro si Pro TV.

Ucrainienii de la Dnipro i-au facut deja o oferta lui Dan Petrescu, care este asteptat si la Celtic, dupa ce scotienii s-au despartit de antrenorul Lenon.