Fundașul român a deschis scorul în partida cu Millwall, din etapa a 11-a din Championship, cu o execuție spectaculoasă, în primul minut.

Titular la formația oaspete, Coubiș a profitat de o minge respinsă de apărarea lui Millwall și a șutat din prima, în diagonală, de la marginea careului. Balonul a lovit bara și a intrat în poartă, fără șanse pentru portarul Filip Marschall. VEZI AICI

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Reușita fundașului român a atras rapid atenția pe rețelele sociale. Pagina oficială a lui Lincoln City a reacționat imediat: „DOAMNE, CE GOL!”.

Publicația The Football Lowdown a scris: „Doar 30 de secunde. O execuție absolut superbă a lui Andrei Coubiș!”.

Jurnalistul Alfie Michael a descris golul drept unul incredibil și a precizat că Lincoln avea nevoie de un asemenea început după eșecul din etapa precedentă, scor 0-6 cu West Ham.

„Andrei Coubiș a marcat în primul minut pentru Lincoln City! Ce început pentru «Imps», după dezastrul de la mijlocul săptămânii! A fost un șut incredibil, din colțul careului, iar Freddie Draper a făcut foarte bine că s-a dat la o parte. Exact de asta aveau nevoie”, a scris jurnalistul.

La rândul său, Tony Robertson, de la The Sun, a lăudat tehnica fundașului român: „Nici măcar 30 de secunde nu trecuseră, iar Lincoln conducea deja pe terenul lui Millwall! Andrei Coubiș a reușit un voleu superb, cu efect. Tehnica a fost perfectă. Fanii lui Lincoln care încă se aflau pe culoarele stadionului au ratat golul, dar acum își încurajează echipa din toate puterile. Un început perfect pentru oaspeți, după înfrângerea cu 0-6 în fața lui West Ham”.

Este prima reușită a lui Andrei Coubiș de la transferul la Lincoln City. Fostul fundaș de la Universitatea Cluj oferise și o pasă decisivă în urmă cu aproximativ o lună, în partida cu Preston, după o aruncare de la marginea terenului.

La scorul de 1-0, Lincoln City a urcat până pe locul 14 în Championship, cu 14 puncte după 11 etape. O victorie în fața lui Millwall ar ajuta echipa românului să se distanțeze de zona retrogradării.