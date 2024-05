Duminică dimineața FC Dallas a remizat, scor 3-3, în meciul din MLS cu Real Salt Lake, iar internaționalul român Enes Sali (18 ani) nu a prins nici măcar lotul texanilor, debutul său oficial în campionatul nord-american lăsându-se în continuare așteptat.

Este deja al optulea meci oficial consecutiv (în Major League Soccer sau US Open Cup) în care Sali, cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României, nu face parte din lotul lui FC Dallas, deși americanii au plătit 3 milioane de euro pentru a-l transfera pe fostul fotbalist de la Farul Constanța.

Sali joacă, în schimb, la satelitul North Texas SC, în MLS Next Pro, echivalentul ligii a treia din America de Nord!

FC Dallas a plătit 3 milioane de euro pe Enes Sali

Enes Sali, transferat în iarnă de la Farul Constanța, a fost vândut de gruparea antrenată și patronată de Gheorghe Hagi pentru o sumă de 3 milioane de euro.

Fotbalistul cu o selecție la naționala mare a României (pe când avea 15 ani) a debutat la FC Dallas în amicalul 4-1 cu New Mexico United, disputat la începutul lui februarie, iar după meci a fost lăudat de antrenorul Nico Estevez:

"A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical.

Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r - la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate".