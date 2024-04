FC Dallas a remizat în ultima rundă din MLS, 0-0 săptămâna trecută pe ”Toyota Stadium” din Frisco, Texas, cu Seattle Sounders, iar internaționalul român Enes Sali (18 ani) a rămas și de data aceasta doar pe banca de rezerve, debutul său oficial în campionatul nord-american lăsându-se în continuare așteptat.

Sali a fost trimis în schimb de FC Dallas să joace din nou în liga a treia nord-americană, acolo unde evoluează echipa secundă a clubului texan, North Texas SC.

Titular, el a înscris primul său gol ”oficial” în America, în 2-1 cu Tacoma Defiance din această săptămână.

Mai mult, a fost declarat ”man of the match”.

Hoping for many more to come!”

Enes Sali is tonight’s man of the match! ???? pic.twitter.com/qgqYdoSIxw