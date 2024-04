FC Dallas a remizat în ultima rundă din MLS, 0-0 duminică dimineață pe ”Toyota Stadium” din Frisco, Texas, cu Seattle Sounders, iar internaționalul român Enes Sali a rămas și de data aceasta doar pe banca de rezerve, debutul său oficial în campionatul nord-american lăsându-se în continuare așteptat.

Antrenorul Nico Estevez a preferat să se limiteze din nou la trei schimbări (ca în etapa precedentă, în 0-0 cu St. Louis City), deși scorul din meciul de pe teren propriu nu era unul favorabil.

De altfel, Sali (18 ani) a fost trimis în ultimul timp de FC Dallas să joace în liga a treia nord-americană, acolo unde evoluează echipa secundă a clubului texan.

Cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României a bifat două prezențe la North Texas SC în MLS Next Pro, competiția de rezerve echivalentă cu a treia divizie din SUA și Canada.

A jucat 90 de minute cu Vancouver 2, când a și înscris la loviturile de departajare în eșecul 2-4 d.l.d.

Apoi, a bifat din nou 90 de minute cu St. Louis 2, 1-1, 10-9 d.l.d., meci în care însă a fost eliminat în '90+8 pentru cumul de cartonașe galbene.

FC Dallas a plătit 3 milioane de euro pe Enes Sali

Enes Sali, transferat în iarnă de la Farul Constanța, a fost vândut de gruparea antrenată și patronată de Gheorghe Hagi pentru o sumă de 3 milioane de euro.

Fotbalistul cu o selecție la naționala mare a României (pe când avea 15 ani) a debutat la FC Dallas în amicalul 4-1 cu New Mexico United, disputat la începutul lui februarie, iar după meci a fost lăudat de antrenorul Nico Estevez:

"A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical.

Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r - la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate".