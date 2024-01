Enes Sali a debutat la FC Dallas, iar antrenorul americanilor a tras concluzia după meci

FC Dallas, aflată în cantonamentul de dinaintea startului noului sezon din MLS, a disputat un meci amical cu porțile închise împotriva lui New Mexico United, formație care evoluează în liga secundă din SUA.

Enes Sali a debutat la FC Dallas

Ajuns mai târziu în cantonamentul lui FC Dallas, Enes Sali a ratat amicalul din urmă cu cinci zile contra lui Inter Miami (1-0), formație la care joacă acum Lionel Messi sau Luis Suarez.

La partida cu New Mexico United, Enes Sali a fost titular la FC Dallas, iar echipa sa a câștigat clar, scor 4-1. Fotbalistul român a jucat o repriză, iar după meci a fost lăudat de antrenorul Nico Estevez.

"A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical. Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r - la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate", a spus Estevez, potrivit 3rddegree.

Fostul jucător al Farului le-a lăsat o impresie plăcută și jurnaliștilor americani: "A fost prima șansă de a-l vedea la lucru pe Enes Sali. Tânărul mijlocaș a avut o ocazie mare în minutul 12, când a recuperat o minge și a șutat cu efect. A fost folosit în flancul stâng al atacului și mi-a plăcut ce am văzut la el. Nu are nicio problemă în a se retrage la mijlocul terenului și are niște sprinturi pe care doar la Jesus Ferreira (n.r - vârful lui FC Dallas) le-am văzut în sezonul trecut", a scris 3rddegree.

Echipa lui Enes Sali va debuta în noul sezon din MLS pe 25 februarie. În primul meci din 2024, FC Dallas va primi vizita lui San Jose Earthquakes.