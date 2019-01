Enache, scandal MONSTRU pe aeroport cu imbrancituri si amenintari: "Au venit doua ajutoare cu pistoale!" 

Gabi Enache si iubita lui au avut probleme pe aeroport.

Inceput agitat de an pentru Gabi Enache, fostul jucator al FCSB. Iubita acestuia a povestit pe Facebook ce au patit cei doi la revenirea de la Doha, acolo unde au petrecut de Anul Nou.

Securitatea de pe aeroportul din Istanbul nu i-a lasat sa treaca, iar cei doi riscau sa piarda avionul catre Bucuresti. Dupa un scandal in care s-a ajuns chiar si la imbrancituri, fotbalistul si iubita sa, fosta atleta, au parcurs tot aeroportul in 120 de secunde pentru a prinde zborul catre casa.

Enache mai are cateva zile de pauza, iar apoi revine la Belgrad pentru reluarea pregatirilor cu Partizan.



"Hai bon dimine, pentru unii nu si pentru noi. Dupa 5 ore de zbor Doha-Istanbul cu o intarziere de o ora, avand la dispozitie 15 minute pentru a prinde din zbor avionul spre Bucuresti, stand frumos la un rand infermal organizat cu miscari rapide de degete de parca si-au gresit insigna, cea de dirijor in intersectia spre controlul vamal cu cea de dirijor de opera, stam linistiti la rand chiar daca mai aveam 15 minute pana la decolare. Iar, dintr-odata, se gaseste un „domn turc cu insigna de smecher” sa traga acel elastic fix in fata noastra dupa ce-i vorbim frumos si ii spunem ca in urmatoarele 10 minute avionul va decola. Urmeaza o imbranceala turceasca atat catre mine cat si catre Gabriel, scotandu-ne dupa elasticul separator si continuand cu maini in gat si impinsaturi si amenintari cu tenta de box.

Dar nu ne-am lasat praduiti. M-am bagat in fata sotului meu si m-am luat la harta cu domnul smecher cu insigna in timp ce dansul sau dumnealui, cu stima ma exprim, se observa, contina „joaca” cu Gabi, cred ca s-a simtit ofensat ca nu ne-am supus la cerintele lui de a ne baga intr-o alta incapere pentru a ne arata el cine-i „seful”, dar nu ne-am lasat si nu m-am lasat, noroc ca sunt femeie si el cica le respecta mai mult! La un moment dat, a cedat el, dar dupa ce a mai chemat doua ajutoare cu pistoale, vazand ca toata lumea e cu ochii pe noi si nu prea au incotro ne-au lasat sa ne facem maratonul de dimineata spre poarta de imbarcare. In mai putin de 120 de secunde am parcurs tot aeroportul din Istanbul. Gratie atletismului de performanta pe care l-am facut 12 ani, am putut sa tin pasul cu Gabriel. Ehhh, a trecut... Stam in avion pe locurile noastre si ne amuzam de cele intamplate!”, a povestit Lena pe Facebook.