E gata! Radu Drăgușin semnează: ”Contract până în 2028”

Cotat la 10 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul român mai are contract cu echipa din primul eșalon al Italiei până la finele sezonului 2026/27.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Radu Drăgușin va semna prelungirea înțelegerii sale cu Genoa în zilele următoare.

Italianul a inserat în postare și o declarație dată de directorul sportiv de la Genoa, Marco Ottolini: ”Va semna un contract până în iunie 2028”.

???????????? Radu Dragusin will sign new deal at Genoa in the coming days, director Ottolini confirms: “He’s the next one to sign new deal until June 2028”.

