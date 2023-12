Fabrizio Romano face anunțul despre Radu Drăgușin!

Cotat la 10 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul român mai are contract cu echipa din primul eșalon al Italiei până la finele sezonului 2026/27.

Vizat de mai multe cluburi de top din Europa, cum ar fi Barcelona sau Tottenham, așa cum a dezvăluit în mai multe rânduri Florin Manea, agentul jucătorului, Radu Drăgușin ar putea da lovitura vara viitoare cu plecarea sa de la Genoa.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media despre Radu Drăgușin, remarcând faptul că internaționalul român nu are nicio clauză de reziliere stipulată în contractul său la club.

”Multe cluburi din Europa și-au trimis scouterii să-l urmărească pe Radu Drăgușin, dar nu există nicio clauză de reziliere în contractul său actual cu Genoa. Rapoartele privind clauza de 30 de milioane de euro sunt minimalizate de club”, a scris Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

