După Dennis Man, Valentin Mihăilă i-a dat și el răspunsul Parmei

Parma și-a asigurat promovarea și primul loc în Serie B la finalul acestei stagiuni. Duminică, în penultima etapă, contra lui Cremonese (1-1), românii au contribuit din nou: assist Man, gol Mihăilă.

Valentin Mihăilă și Dennis Man vor să rămână la Parma

Românii mai au contract cu Parma până în 2025, iar ambii spun că vor să continue și în sezonul următor. După Man, a venit rândul lui Mihăilă să facă un anunț public în acest sens.

"Toți băieții au jucat bine în acest sezon. Încă de la început mi-am dorit să joc în Serie A cu această echipă. În startul stagiunii nu am jucat mult, însă m-am antrenat din greu, am avut mentalitate corectă și am fost răsplătit.

Viitorul? Mă văd aici. Consider că Parma este echipa de care am nevoie și la care pot da mai mult. Fanii sunt alături de noi la toate meciurile, cei din club și din staff sunt minunați, am niște colegi foarte buni. Îmi doresc să rămân la Parma", a spus Valentin Mihăilă, citat de Parma Live.

Valentin Mihăilă a fost cumpărat de Parma în octombrie 2020, de la Universitatea Craiova, pentru 9,1 milioane de euro. Internaționalul român a prins un sezon în Serie A, a urmat retrogradarea și un împrumut de șase luni la Atalanta, unde a jucat foarte puțin.

Mihăilă s-a întors în 2022 de la Parma, iar în acest sezon a fost unul dintre oamenii importanți ai echipei, cu 6 goluri și două pase decisive în Serie B.

Parma a sărbătorit promovarea în Piazza Garibaldi, unde mii de fani s-au strâns pentru a se bucura de revenirea echipei în Serie A. Dennis Man i-a asigurat pe suporteri că va continua și în sezonul viitor la echipă.

"Întreg orașul este aici, în piață. Suntem foarte fericiți că ne-am atins obiectivul și că am terminat. Dacă voi fi și în Serie A? Da!", a spus Dennis Man pentru 12 TV Parma.