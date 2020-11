Dramatism TOTAL! Meci de INFARCT pentru echipa lui Radu Stefan! Lazio era condusa cu 3-2 in minutul 95! Ce s-a INTAMPLAT in mai putin de 3 minute!

Lazio a reusit sa produca cea mai tare intoarcere de scor din week-end.

Echipa lui Radu Stefan a avut meci la Torino, in etapa a 6-a din Serie A. Romanul a lipsit de la acest meci, din cauza faptului ca abia isi revenise dupa ce a avut COVID. In aceeasi postura s-au aflat si Gheata de Aur, Ciro Immobile, alaturi de mijlocasul Lucas Leiva.

Immobile a intrat in cea de-a doua repriza cand scorul era 2-2. Lazio a atacat poarta adversa in repriza secunda, dar cei care au marcat au fost cei de la Torino, in minutul 87.

Parea ca nimic nu se mai poate intampla pe finalul meciului, iar cei de la Torino vor lua toate cele trei puncte. Arbitrul a acordat 5 minute de prelungiri, iar in minutul 94, fundasul Nicolas Nkoulou a comis un hent in careu. Arbitrul a analizat faza la VAR si a acordat penalty pentru Lazio.

Immobile l-a transformat, egaland la 3 pe tabela. Din cauza intarzierilor cu privire la analiza VAR, meciul a mai continuat, iar in 90+9, Lazio a dat lovitura! Caicedo a marcat pentru 4-3 si a adus toate cele trei puncte pentru echipa din Capitala.

VIDEO cu golul victoriei marcat de Felipe Caicedo: