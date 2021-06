Dragusin pleaca de la Juventus dupa ce a semnat prelungirea? Anunt de ultima ora: care sunt cele 5 cluburi care il vor

Pentru a prinde minute, Radu Dragusin (19 ani) ar putea sa plece de la Juventus in aceasta vara.

Cel putin 5 cluburi sunt interesate sa-l ia pe Dragusin sub forma de imprumut. In afara de Genoa, Cagliari si Sassuolo, care au deschis discutii cu Juve, cele doua cluburi din Premier League care l-au urmarit atent in ultimul an, Crystal Palace si Newcastle, l-ar vrea si ele.

Agentul lui Dragusin, Florin Manea, spune ca Juventus n-a luat inca o hotarare in privinta jucatorului din nationala U21 a Romaniei.

"Am vorbit cu cei de la Juventus. Nu vor sa-l imprumute acum. Pana nu-l vede Allegri la pregatire nu se intampla nimic. Antrenorul vrea sa vada lotul, dupa aceea va fi o discutie si va zice. Noi ne dorim sa continue la Juventus, dar vrem sa joace. Sunt multe echipe interesate: Cagliari, Genoa sau cluburi din Anglia. Ne-am vazut cu presedintele de la Cagliari, a vorbit cu noi si a incercat sa ne convinga. A ramas sa mai vorbim. Dragusin trebuie sa joace", a spus Manea la GSP Live.

Dragusin a jucat 4 meciuri la prina echipa a lui Juventus sezonul trecut. Are si 10 aparitii pentru Juventus U23, in Serie C.