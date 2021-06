Juventus vrea sa dea lovitura cu starul Italiei de la Euro! Dragusin, propus la schimb unui club din Serie A! Cum arata oferta

Juventus a pus ochii pe jucatorul care a stralucit in tricoul Italiei la Euro!

Manuel Locatelli, mijlocasul lui Sassuolo, a fost jucatorul care s-a remarcat in tricoul nationalei lui Mancini in startul turneului, dupa ce a inscris doua goluri in poarta Elvetiei in ultimul meci.

Juventus vrea sa il transfere pe Locatelli de la Sassusolo si pregateste deja oferta oficiala. Astfel, oficialii 'Batranei Doamne' sunt dispusi sa plateasca 30 de milioane de euro si sa il ofere si pe Radu Dragusin in schimbul mijlocasului, anunta Goal.

Conducatorii clubului l-ar urmari pe Locatelli de ceva timp, anunta sursa citata, iar prestatiile sale de la Euro 2020 i-a convins.

Radu Dragusin a semnat prelungirea contractului cu Juventus in urma cu cateva luni, insa aglomeratia din zona defensiva i-ar putea face pe oficialii clubului sa il cedeze.