Sansa uriasa pentru Tatarusanu! Donnarumma a refuzat prelungirea contractului cu AC Milan! Ce se va intampla dupa plecarea italianului

Portarul roman a semnat cu AC Milan la inceputul sezonului.

Dupa ce a fost folosit foarte putin in acest sezon, romanul acceptand din momentul in care a semnat ca va fi rezerva lui Donnarumma, sansa ii poate surade lui Tatarusanu deoarece Mino Raiola nu s-a inteles cu sefii lui AC Milan pentru prelungirea contractului portarului italian, anunta presa din "cizma".

Donnarumma a respins prima oferta a clubului, un salariu de sase milioane de euro pe an, care includea un bonus de un milion de euro pentru calificarea in Liga Campionilor. Conducerea a ridicat apoi oferta la sapte milioane de euro pe an plus un milion de euro in bonusuri. Propunerea a fost din nou refuzata de portar si de agentul sau Mino Raiola. Potrivit presei, Raiola doreste un nou contract de 12 milioane de euro pe an pentru clientul sau.

Astfel, pentru moment, negocierile s-au incheiat si va ramane de vazut daca AC Milan ar fi dispusa sa ii ofere portarului salariul imens. Donnarumma are in prezent un contract de sase milioane de euro pe an la Milano si este dorit de Juventus, Chelsea, Manchester United si Real Madrid. Insa, in cazul plecarii acestuia, Ciprian Tatarusanu are sanse minime sa ajunga titular, iar un alt potar ar fi adus pentru a inlocui "gaura" din primul 11.