FINAL Jeonbuk Hyundai Motors - Pohang Steelers 2-0 (Hernandes Rodrigues 16, Ahn Hyeon-beom 64)

MIN. 90+10 Final, 2-0 pentru Jeonbuk și echipa lui Dan Petrescu este acum favorită la calificarea în sferturile de finală ale AFC Champions League. Returul cu Pohang Steelers se joacă pe 20 februarie.

MIN. 90 Se arată nu mai puțin de 8 minute de prelungire.

MIN. 64 2-0 pentru echipa lui Dan Petrescu, gol superb marcat cu capul de fundașul dreapta Ahn Hyeon-beom!

???? Ahn Hyun-beom hits the target with aplomb! #ACL | #JBHvPOH pic.twitter.com/ZrZkkAS89t

