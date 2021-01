Verdict pentru Denis Alibec, dupa dubla reusita impotriva lui Istanbul BB! Cat va lipsi atacantul lui Petrescu

Denis Alibec s-a accidentat in partida contra lui Istanbul Basaksehir, castigata de Kayserispor cu scorul de 2-0.

Fostul jucator de la Astra a reusit o dubla, chiar la primul meci sub comanda lui Dan Petrescu. Antrenorul roman a obtinut prima victorie in Turcia chiar in fata actualei campioane, Istanbul. In meciul de debut pentru Dan Petrescu la noua echipa, Kayserispor a fost invinsa de Gaziantep cu 2-1.

Alibec a deschis scorul impotriva lui Basaksehir in minutul 42 al meciului. In minutul 77, varful roman a reusit dubla, acestea fiind primele goluri pentru el in campionatul turc.

Fostul jucator de la Astra a cazut pe gazon in minutul 79 si a cerut interventia medicilor. El a fost scos de pe teren cu targa, iar dupa ce a facut RMN, verdictul medicilor a fost unul dur.

Alibec va trebui sa stea departe de teren 2-3 saptamani pentru a se reface si va rata meciurile cu Fenerbahce Kasimpasa si Alanyaspor.

Jucatorul nationalei s-a transferat in octombrie 2020 de la Astra Giurgiu la Kayserispor, pentru suma de 1,9 milioane de euro.