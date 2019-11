CUTREMUR PENTRU ANDONE: situatie TERIBILA dupa accidentare! Galatasaray renunta la el! Anuntul momentului

Din articol Andone s-a accidentat in meciul cu echipa lui Sumudica

Problemele medicale ale lui Andone sunt mult mai serioase decat se credea initial.

Dat indisponibil pana in ianuarie, Andone a facut controale amantite in urma carora a aflat ca poate reveni cel mai devreme in martie. Nu este exclus nici ca atantul roman in varsta de 26 de ani sa piarda tot sezonul! Are o leziune partiala a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept, anunta presa din Turcia.

Terim e nemultumit. Le-a transmis sefilor ca vrea anularea imprumutului sau de la Brighton. Echipa de scouting a lui Galatsaray lucreaza deja la gasirea unui inlocuitor. Cel mai probabil, la Istanbul va reveni Diagne, care a fost cedat in vara la Brugge sub forma de imprumut. Diagne are insa probleme in Belgia si isi doreste sa se intoarca la Galatasaray.

Andone s-a accidentat in meciul cu echipa lui Sumudica

Florin Andone a iesit accidentat in minutul 11 al meciului cu Gazisehir Gaziantep, fiind lovit de fostul stelist Junior Morais. Galatasaray a reusit sa se impuna in fata echipei lui Sumudica, 2-0. Andone ar putea sa se intoarca inca de acum la Brighton pentru a incepe recuperarea, in conditiile in care se afla sub contract cu clubul din Premier League.