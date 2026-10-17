Mihai Stoica a exclus transferul vedetei Superligii la FCSB, iar reacția a venit imediat: „Vulpea când nu ajunge la struguri...”

Legitimat din vara anului 2025 la CFR Cluj, unde a ajuns liber de contract, Andrei Cordea traversează o perioadă bună, cu evoluții care au atras atenția celor de la Universitatea Craiova. În spațiul public a fost readusă în discuție și varianta unei întoarceri la FCSB, însă Mihai Stoica, deși a vorbit în termeni laudativi despre fotbalist, a exclus această posibilitate.

Fostul internațional Florin Prunea a pus sub semnul întrebării declarațiile oficialului roș-albaștrilor și a susținut că niciun club din România, inclusiv cel patronat de Gigi Becali, nu ar refuza un eventual transfer al mijlocașului.

„Vulpea când nu ajunge la struguri, spune că sunt acri. Cine nu și l-ar dori pe Cordea? Pe bune”, a spus Florin Prunea, potrivit Digisport.