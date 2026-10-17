Mihai Stoica a exclus transferul vedetei Superligii la FCSB, iar reacția a venit imediat: „Vulpea când nu ajunge la struguri...”

Legitimat din vara anului 2025 la CFR Cluj, unde a ajuns liber de contract, Andrei Cordea traversează o perioadă bună, cu evoluții care au atras atenția celor de la Universitatea Craiova. În spațiul public a fost readusă în discuție și varianta unei întoarceri la FCSB, însă Mihai Stoica, deși a vorbit în termeni laudativi despre fotbalist, a exclus această posibilitate.
Fostul internațional Florin Prunea a pus sub semnul întrebării declarațiile oficialului roș-albaștrilor și a susținut că niciun club din România, inclusiv cel patronat de Gigi Becali, nu ar refuza un eventual transfer al mijlocașului.
„Vulpea când nu ajunge la struguri, spune că sunt acri. Cine nu și l-ar dori pe Cordea? Pe bune”, a spus Florin Prunea, potrivit Digisport.
Detaliile financiare ale mutării în Gruia
Ajuns la CFR Cluj în 2025, Cordea a ales oferta finanțatorului Ioan Varga, care i-ar fi propus o remunerație lunară de 45.000 de euro. Recent, fotbalistul a confirmat că a renunțat la o datorie de 80.000 de euro pe care clubul clujean o avea față de el, decizie luată pentru a sprijini echipa.
Format la FC Ardealul, Andrei Cordea s-a transferat în Italia în 2017, la Novara. După un împrumut la FC Hermannstadt în 2019 și un transfer definitiv la Academica Clinceni în 2020, el a fost cumpărat de FCSB în 2021 pentru suma de 50.000 de euro. Doi ani mai târziu, în vara lui 2023, gruparea bucureșteană l-a vândut în Arabia Saudită, la Al-Tai, în schimbul a 1,32 milioane de euro.
De la revenirea în campionatul intern, cota de piață a jucătorului pe platforma Transfermarkt a înregistrat o creștere importantă, de la 1,3 milioane de euro, cât valora în vara trecută, până la 3 milioane de euro în prezent.