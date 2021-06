Clubul din La Liga insista pentru Ionut Radu! Presa din Spania anunta ca portarul roman ramane pe lista ibericilor 

Ionut Radu (22 ani) ar putea pleca de la Inter in aceasta vara.

Cu doar doua meciuri jucate in ultimul an si jumatate, Ionut Radu ar lua in calcul o posibila plecare de la Inter, desi unul dintre agentii sai, Beppe Riso, a spus recent ca Radu va ramane la campioana din Serie A.

Cu toate astea, Mundo Deportivo informeaza ca 'poarta' lui Radu nu este inchisa, iar apropiatii jucatorului ar fi spus ca Inzaghi doreste sa il pastreze pe tanarul jucator. Insa, portarul si-ar dori sa incerce o noua experienta, deoarece nu mai este dispus sa stea inca un an in umbra lui Handanovic.

Real Sociedad este unul dintre cluburile care si-au aratat interesul pentru Radu, iar sursa citata anunta ca spaniolii incearca sa faca o propunere fie de cesiune, fie de imprumut cu optiune de cumparare. Sociedad are la dispozitie 12 zile pentru a gasi un portar, dupa ce antrenorul a solicitat ca la primul antrenament din presezon, de pe 8 iulie, sa aiba deja lotul complet.

Ionut Radu ar putea avea un motiv in plus pentru care sa ia in calcul o eventuala plecare. Inter tocmai a anuntat transferul lui Alex Cordaz, portarul pe care l-a readus de la Crotone.