Final de drum pentru Ionut Radu la Inter?! Italienii anunta ca formatia campioana i-a gasit inlocuitor

Portarul roman ar putea schimba echipa in aceasta vara.

Ionut Radu (24 de ani) are sanse infime sa continue la Inter si in sezonul viitor. Campioana Italiei vrea sa-i aduca o noua rezerva lui Samir Handanovic si s-a oprit la Bartlomiej Dragowski, goalkeeperul Fiorentinei.

Potrivit italienilor de la Tuttosport, Dragowski este vazut la Milano inlocuitorul perfect pentru veteranul Handanovic. Polonezul ar urma sa vina la Inter, initial, ca rezerva. In orice caz, jurnalistii din Peninsula sunt siguri ca Radu se va desparti de nerazzurri in aceasta vara.



Sursa citata informeaza si ca Ionut a intrat in vizorul a doua formatii din Serie A, Verona si Cagliari. Contractul lui Dragowski cu Fiorentina expira in 2023, iar efemeritatea intelegerii cu Firenze ar putea spori transferul goalkeeperului in varsta de 23 de ani la Inter.