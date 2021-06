BREAKING NEWS | Inter negociaza pentru vanzarea lui Ionut Radu! Bomba momentului: cele doua echipe care il vor

El Mundo Deportivo anunta ca doua cluburi importante se bat pentru Ionut Radu.

Portarul roman e disputat de Real Sociedad si Verona, scrie ziarul catalan. Tratativele oficiale intre Sociedad si Inter au inceput ieri dupa-amiaza. Echipa din Tara Bascilor nu e singura care-l vrea pe roman. Verona si-l doreste si ea pe Radu.

Ionut Radu, 24 de ani, are doua aparitii in finalul sezonului trecut in tricoul Interului, dupa ce titlul in Serie A a fost confirmat. Promovat la prima echipa pe Meazza inca din 2015, Radu a mai fost cedat temproar la Avellino (in Serie B - 2017/2018), Genoa (2018/2020) si Parma (2019/2020).

Sunt sanse mici ca eroul Romaniei U21 in campania fantastica de la Euro 2019 sa-i ia fata lui Handanovic la Inter, astfel ca Radu se gandeste serios la despartirea de club. Real Sociedad a terminat pe 5 ultima editie din La Liga, in timp ce Verona, celalalt club care a intrat in negocieri cu Inter pentru goalkeeperul roman, a fost una dintre surprizele ultimului campionat din Serie A, si a terminat pe 10.