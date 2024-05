FCSB a luat titlul după ani de pauză, iar în stafful tehnic s-a regăsit unul dintre cei mai importați fotbaliști care au îmbrăcat vreodată tricoul noii campioane a României. Este vorba de Mihai Pintilii, în vârstă de 39 de ani, care a reușit un prim succes și ca antrenor, după cele două titluri câștigate ca jucător.

Pintilii a acordat recent un interviu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, în care a vorbit despre cariera sa, făcând o paralelă între antrenamentele ”epuizante” ale lui Thomas Neubert de atunci și cele din prezent. Neubert este preparatorul fizic al echipei în continuare, însă fostul fotbalist recunoaște că jucătorii și mentalitatea lor s-au schimbat cu trecerea timpului, iar el a resimțit acest lucru.

Mihai Pintilii nu mai putea ține pasul cu Man, Moruțan sau Coman la antrenamentele FCSB-ului

Mihai Pintilii, care va împlini 40 de ani pe 9 noiembrie, s-a retras pe 1 februarie 2020. La echipa națională a marcat un gol de generic într-un meci cu Ungaria, dar acum a dezvăluit că retragerea a fost influențată și de faptul că nu mai putea ține pasul la antrenamente cu tinerii FCSB-ului de la acea vreme, Olimpiu Moruțan, Florinel Coman sau Dennis Man.

Actualul antrenor secund al campioanei FCSB a strâns sub tricolor 45 de selecții și a fost om de bază al naționalei la ediția Campionatului European din 2020, sub comanda lui Anghel Iordănescu. Deși a recunoscut că mai putea evolua, la altă echipă decât FCSB, și până la această vârstă, aproape 40 de ani, Pintilii a hotărât că, decât să fie întrecut de anumiți fotbaliști pe teren, mai bine se retrage.

Soția i-a cerut să continue, dar fostul mijlocaș simțea, mai ales că venea și după câteva accidentări, că nu mai putea să dea același randament și a hotărât că e mai bine să renunțe.

”Probabil nu mai puteam să joc la nivelul Stelei (n.r. – FCSB-ului), dar la o altă echipă din campionat clar mai puteam să joc. Și acum mai jucam, dar am decis că nu mai... la Steaua (n.r. – FCSB) dădusem peste Florinel Coman, Man, Moruțan, erau jucători cu care eu, dacă nu câștigam duelurile, eram zero barat!

Atunci, când vedeam că nu pot să-i prind la antrenamente, mi-am dat seama că era prea mult. Așa am gândit. Reușeai prin poziționare, dar la Steaua (n.r. – FCSB) nu e așa! Trebuie să câștigi dueluri... nu! Nu am regretat decizia, doar soția îmi zicea să nu mă las. Dar nu am putut, am zis stop! Știam ce îmi mai poate corpul, venisem după accidentări.

Nu am regretat și nu o să regret că m-am retras. Nu aș da timpul înapoi, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat!”, a spus Mihai Pintilii în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Mihai Pintiliii a luat titlul cu FCSB

Fostul fotbalist al roș-albaștrilor ocupă un rol important în echipă acum, el fiind implicat în majoritatea deciziilor care se iau, pregătind și antrenamentele. Din cauza faptului că nu deține licența PRO, Mihai Pintilii nu poate sta pe banca tehnică a FCSB-ului în calitate de antrenor principal, însă are parte de sprijinul conducerii și colaborează cu Elias Charalambous.

Ca jucător, Mihai Pintilii a debutat în cariera de fotbalist la Jiul Petroșani, trecând ulterior pe la Argeș, Pandurii, FCSB, Al-Hillal și Hapoel Tel Aviv. Cu formația din București are trei trofee, singurele din carieră, două titluri (2013 și 2014) și o Supercupă a României (2014).

A fost sub contract cu FCSB în două perioade, timp în care a prins 175 de meciuri, a marcat de 11 ori și a oferit 11 pase decisive.

VIDEO Mihai Pintilii, la Poveștile Sport.ro