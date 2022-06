Chiricheș pleacă de la Sassuolo la o altă echipă din Serie A! Va fi coleg cu un român ignorat de selecționeri

Tuttosport scrie că Vlad Chiricheș (32 de ani), căpitanul naționalei României, este dorit insistent de nou-promovata în Serie A Cremonese.

În ciuda campionatului slab făcut la Sassuolo, unde Chiricheș a fost desemnat ”dezamăgirea sezonului”, nou-veniții în eșalonul de elită al Italiei mizează pe experiența fundașului central român pentru noua ediție de Serie A, precizează sursa citată.

Dennis Politic, de la Manchester United la Cremonese via Bolton

La promovarea lui Cremonese și-a adus aportul și Dennis Politic (22 de ani), fostul junior de la Manchester United care s-a transferat în Italia la începutul acestui an, de la Bolton Wanderers, și care are selecții doar la naționala Under 17 a României.

De serviciile căpitanului ”tricolorilor” s-au mai interesat în ultimul timp Monza, și ea o nou-promovată, sau Galatasaray Istanbul.