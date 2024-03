Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin după ce a revenit la Tottenham

Drăgușin se pregătește acum pentru meciul lui Tottenham cu Luton, care se joacă sâmbătă, de la ora 17:00, în runda cu numărul 30 din Premier League.

Fundașul român ar putea fi din nou titular la Tottenham. Potrivit ultimelor informații apărute în Anglia, situația lui Micky van de Ven, accidentat pe 10 martie, este incertă înaintea duelului cu Luton.

Stoperul olandez, titularul obișnuit al lui Tottenham, ar fi participat recent la antrenamentele formației londoneze, însă antrenorul Ange Postecoglou trebuie să decidă dacă îl va forța pe Van de Ven pentru meciul cu Luton sau dacă îi va mai acorda câteva zile de repaus și îl va folosi abia în runda următoare.

Pentru Tottenham urmează două meciuri în trei zile, cu Luton, sâmbătă, și cu West Ham, marți. Ange Postecoglou urmează să ofere lămuriri legate de situația lui Van de Ven la conferința de presă care va fi organizată vineri.

