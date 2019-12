BREAKING NEWS! Un roman a semnat PRIMUL CONTRACT profesionist cu Arsenal! Anuntul facut de club si declaratia jucatorului

Arsenal a anuntat ca a semnat un contract cu un jucator roman.

Mijlocasul Catalin Cirjan (17 ani) a semnat primul sau contract profesionist cu Arsenal. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala a celor de la Arsenal.

"Jucatorul de 17 ani s-a alaturat academiei noastre ca elev din Romania, de la Viitorul Domnesti in iulie 2019 si a impresionat extrem de tare cu debutul sau in Premier League U18, cu doua assist-uri in victoria cu 5-1 impotriva lui Aston Villa.

A acumulat 7 aparitii in Premier League U18 in acest sezon, si a oferit 3 assist-uri in 5 meciuri ca titular.

Toti din club ar vrea sa il felicite pe Cirjan pentru primul sau contract profesionist si abia asteptam sa ii urmarim progresul", a scris Arsenal pe pagina oficiala.

"Va multumesc. Sunt foarte mandru, acesta este doar primul pas. Voi continua sa ofer totul zilnic pentru a imi atinge cel mai mare vis, sa joc pentru echipa mare", a declarat Catalin Cirjan.

???? "I'm very proud, but this is just the first step" ???? Catalin Cirjan pic.twitter.com/PwqTYa4whF — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) December 13, 2019