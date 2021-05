BREAKING NEWS | Reghecampf, tot mai aproape de despartirea de Al Ahli! Jurnalistii din Arabia Saudita au facut anuntul

Laurentiu Reghecampf nu isi va prelungi contractul cu Al Ahli.

Versiunea din Arabia Saudita a publicatiei Goal a scris astazi ca oficialii clubului au luat decizia de a nu-i prelungi contractul antrenorului roman.

Reghecampf a preluat echipa la sfarsitul lunii martie, semnand un contract valabil doar pana la finalul acestei stagiuni. Din cauza rezultatelor slabe ale echipei din ultimele saptamani, arabii nu mai vor sa continue cu romanul, incepand deja sa ii caute un inlocuitor.

Al Ahli are o singura victorie in ultimele 11 meciuri din campionat, fiind pe locul 8 in prima liga din Arabia Saudita, cu 38 de puncte, la 7 puncte distanta de zona retrogradabila a clasamentului.

الرياضية ????️ إدارة النادي #الاهلي برئاسة ماجد النفيعي قررت عدم التمديد مع الروماني ريجيكامب المدير الفني للفريق. ❌ جاء قرار الإدارة بسبب النتائج السيئة والمستويات المتراجعة التي ظهر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة. ???? pic.twitter.com/WgUqEIPWeq — موقع جول السعودي (@GoalSA) May 22, 2021