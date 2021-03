De ce nu a fost convocat Mitrita la nationala?! "Spunem lucrurile doar de dragul de a spune ceva!" Explicatiile lui Dica

Mirel Radoi a convocat lotul Romaniei pentru actiunea tricolorilor de la sfarsitul lunii martie.

Alexandru Mitrita nu a fost convocat in lot, iar acest lucru a starnit multe controverse. Fostul oficial de la Dinamo, Florin Prunea declara ca Mitrita nu trebuia sa lipseasca de la nationala. Nicolae Dica a vorbit despre aceasta problema si l-a lamurit pe Florin Prunea.

"Mi-ar placea persoanele care vorbesc sa se uite bine, sa se uite ce fotbalisti sunt pe postul respectiv si, mai ales, ce meciuri are jucate Alex Mitrita in ultima perioada. Are 90 de min in 4 jocuri si uitandu-ne pe cine avem pe postul respectiv ii avem pe Coman, pe Mihaila, Tanase, Maxim, de asta am ales asa In acest moment.



De asta zic ca atunci cand aruncam ceva, hai sa facem o analiza, nu sa spunem lucrurile doar de dragul de a spune ceva", a spus Dica la Telekom Sport.

Alexandru Mitrita joaca in Arabia Sauda pentru echipa Al-Ahli si a reusit 4 goluri si 5 pase decisive in 19 meciuri. Fostul jucator din Banie are 13 selectii in tricoul nationalei pentru care a marcat de doua ori.

