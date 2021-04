Stanciu este numarul 1 in Cehia! Mijlocasul roman a fost desemnat fotbalistul lunii dupa forma exceptionala pe care a avut-o in ultimele meciuri! Lectie de modestie oferita de vedeta Slaviei

Internationalul a avut o perioada de vis in Cehia inainte de meciurile echipei nationale.

Fotbalistul de 27 de ani a marcat 6 goluri in ultimele 4 etape in campionatul Scotiei, iar forma sa extraordinara nu a putut fi trecuta cu vederea de liga ceha.

Stanciu a fost desemnat fotbalistul lunii martie in Cehia. Vedeta Slaviei a dat dovada de foarte multa modestie dupa ce a primit premiul, declarand ca el a fost castigat de intreaga echipa.

"Inseamna mult! Ma bucur ca am primit acest premiu. Si antrenorul a primit un asemenea premiu, deci il felicit si pe el. Acest premiu este pentru toti jucatorii. Eu nu joc singur. Sunt fericit ca am ajutat echipa, dar cel mai important lucru e ca echipa joaca bine.

Golurile de la Boleslav sunt cele mai importante. Am ratat un penalty, in meciul cu Leverkusen, dar acum am multa incredere. Nu doar eu bat penalty-urile", a declarat Stanciu pentru canalul de YouTube al campioanei Cehiei.