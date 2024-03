Ange Postecoglou a dat verdictul despre Radu Drăgușin: ”De asta l-am transferat”

Fundașul român a profitat de accidentarea lui Micky van de Ven, titularul pe postul de fundaș central la Tottenham, și a evoluat din postura de integralist în meciul cu Fulham, pierdut cu 3-0.

Acum, olandezul va reveni în primul ”11” și există șanse ca Radu Drăgușin să fie din nou rezervă pentru următorul meci din Premier League, cu Luton Town.

Înainte de meci, Ange Postecoglou, antrenorul londonezilor, a vorbit despre Radu Drăgușin și a oferit asigurări că românul va fi parte din viitorul lui Tottenham.

”Nu a venit ca să joace un singur meci. Cu Fulham nu cred că a jucat mai bine sau mai slab decât oricine altcineva. L-am transferat pe Radu pentru că am văzut un jucător care își poate aduce contribuția aici.

Este pregătit, e disponibil și e parte din viitorul nostru”, a spus antrenorul lui Tottenham, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

⚪️???????? Postecoglou on Radu Dragusin: "He didn’t come to play one game. I don’t think against Fulham he was any better or worse than anyone else".

"We signed Radu because we see a player who can contribute in there. He’s ready, he’s available, he's part of our future". pic.twitter.com/iyKTW3mJT4